Токио, , 04:39 — REGNUM Органы здравоохранения Японии намерены запустить онлайн-систему по обмену информацией о коронавирусной инфекции и о зараженных SARS-CoV-2, передает телеканал NHK.

Эту систему разработало министерство здравоохранения Японии для централизованного сбора и обработки данных о зараженных между регионами страны. Врачи смогут оперативно обмениваться информацией при помощи планшетов или смартфонов. Также сами пациенты, находящиеся на самоизоляции, могут через приложение отчитываться о состоянии здоровья.

Предполагается, что система заработает в тестовом режиме уже на текущей неделе и сможет полноценно работать уже к концу мая. Также ожидается, что благодаря этой системе удастся снизить нагрузку на медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, к 11 мая в Японии официально подтверждено 16 559 случаев заражения коронавирусом нового типа. С начала пандемии от осложнений COVID-19 скончались 646 человек.

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