Москва, , 03:51 — REGNUM Первый отечественный коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых пулеметов разработали специалисты московского ЦНИИ «Циклон» (входит в холдинг «Росэлектроника»), сообщили 11 мая в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

"Прицел разработан специально для тяжелого автоматического станкового оружия, в первую очередь — пулемета «Корд» калибра 12,7 миллиметра», — говорится в сообщении.

Новый коллиматор предназначен для установки на пулемёты, которыми оснащаются бронетранспортёры, катера и вертолёты. Он позволяет эффективно поражать цели при ведении огня с движущегося основания на расстоянии свыше тысячи метров. При этом прибор имеет повышенную устойчивость к отдаче, ударным нагрузкам.

Коллиматорный прицел — прибор, который формирует светящуюся метку для стрелка, позволяющую отслеживать цель. Разработка «Росэлектроники» позволит вести наблюдение и прицельную стрельбу в видимом диапазоне 20 градусов и на дистанциях 400, 800 и 1200 метров.

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