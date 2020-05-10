Вашингтон, , 23:14 — REGNUM Инсайдеры рассказали, какие новые функции получит очередной смартфон компании Apple. Об этом 10 мая сообщил портал 9to5Mac.

Источники утверждают, что новые iPhone получат дисплеи с диагоналями 6,1 и 6,7 дюймов, и частотой обновления 120 Гц, такие же, какими сейчас оборудованы Samsung Galaxy S20 и топовые смартфоны других компаний.

Кроме того, в новые смарфоны Apple будут встроены улучшенные камеры, позволяющие получать более качественные снимки при низком уровне освещения. Устройства также получат модемы 5G и технологию LiDAR.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что исследовательская компания Canalys составила рейтинг популярности смартфонов первого квартала 2020 года. Первое место в нём занял iPhone 11, всего за обозначенный период Apple удалось реализовать 18 млн этих устройств.

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