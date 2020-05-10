Берлин, , 15:25 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Wheelsandmore предложило пять пакетов увеличения мощности для универсала Audi RS6 четвёртого поколения. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Максимальная мощность модернизированного турбомотора равна 1010 л. с. (1250 Нм), а его рабочий объём равен четырём литрам. Таким образом, RS6 V8 превосходит по производительности Bugatti Veyron с W16 на восемь литров.

При этом стоит отметить, что тюнеры предлагают увеличение мощности мотора RS6 в пять этапов. Stage I предполагает перепрошивку электронного блока управления мотором, после чего мощность увеличивается до 710 л. с.

При выборе Stage II кроме чип-тюнинга предусмотрена установка спортивной системы выхлопа Capristo. Производительность здесь повышается до 725 л. с.

Stage III предполагает помимо вышеупомянутых изменений новые впускные коллекторы, иные воздуховоды и воздушные фильтры, имеющие нулевое сопротивление. Мощность авто, после установки комплекта, вырастает до 786 л. с.

В пакет Stage IV входят более мощные турбонагнетатели и модернизированная коробка передач. Производительность повышается до 965 л. с.

При заказе Stage V специалисты ателье устанавливают безкатализаторный даунпайн, «обманку» для экологов и заменяют сажевые фильтры. Такой комплект даёт максимальную производительность в 1010 «лошадей».

Напомним, дилеры компании Audi в России по итогам первого квартала текущего года реализовали 3941 машину, что на 17% больше уровня продаж прошлого года.

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