Стокгольм, , 14:22 — REGNUM Шведская автокомпания Volvo разработала новую гибридную версию Volvo XC40. Об этом сообщается на сайте 32cars.ru.

Автопроизводители расширили линейку агрегатов автомобиля, добавив в неё плагин-гибридный двигатель XC40 Recharge T4. Он состоит из основного 129-сильного «движка» рабочим объёмом 1,5 л и вспомогательного электромотора производительностью 82 «лошади».

На тяге одного электромотора гибрид сможет проехать 45 км (по циклу WLTP).

Volvo XC40 с новым агрегатом будет продаваться в двух комплектациях — Expression и R-Design Expression. Уже в базовую версию авто войдут: светодиодная оптика, набор ассистентов безопасности и литые колёсные диски размером 18 дюймов.

Стоимость нового гибрида автокомпании будет составлять 43 995 евро (порядка 3,5 млн рублей).

Ранее стало известно, что компания Volvo планирует уволить 1300 сотрудников и сократить 300 консультантов. Сокращение коснется сотрудников заводов марки в шведских городах Гётеборг и Шёвд.

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