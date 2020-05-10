Лондон, , 14:04 — REGNUM Рейтинг самых надежных кроссоверов, возраст которых составляет до пяти лет, составили эксперты британского издания «Whatcar?».

Лидирует в данном списке Kia Soul. Машина получила лучший результат в рейтинге самых надежных моделей авто 2014−2019 годов выпуска.

Второе место принадлежит Toyota RAV4. Лишь 3% владельцев этого авто сталкиваются с поломками электрики. Причем на управление авто данные проблемы не влияют, а решаются за неделю.

На третьем месте Mini Countryman. За пять лет только 5% автовладельцев столкнулись с серьезными проблемами этих авто.

Honda CR-V заняла четвертое место в этом рейтинге. При этом выбирать стоит бензиновые модели, а не дизельные. В основном проблемы у этих моделей были связаны с тормозной системой, коробкой передач и сцеплением.

Замыкают данные список Kia Sportage 2016 года выпуска и Volvo XC40.

Ранее компания Kia представила обновленный кроссовер Sportage специально для авторынка Европы.

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