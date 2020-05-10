Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Самой популярной моделью смартфона первого квартала 2020 года стал iPhone 11 от компании Apple, сообщает пресс-служба исследовательской компании Canalys.

По оценкам экспертов Canalys, в первом квартале 2020 года было продано более 18 млн смартфонов iPhone 11. Всего же на линейку iPhone 11 (включая iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max) пришлось около 10% от общего объёма поставок за этот период.

Лидером по продажам среди Android-смартфонов стала модель Redmi Note 8 / 8T от китайской компании Xiaomi — в первом квартале было поставлено около 8 млн таких смартфонов. Также в пятёрку самых продаваемых моделей вошли Galaxy A51 (около 6 млн) и Galaxy A10s (около 5,5 млн) от Samsung и ещё одна модель от Xiaomi — Redmi Note 8 Pro (около 5,5 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года глобальные поставки смартфонов упали на 11,7% в годовом исчислении, согласно отчёту компании International Data Corporation.