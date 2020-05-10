Нюрбург, Германия, , 11:33 — REGNUM На гоночной трассе Нюрбургринг проходит тестирование закамуфлированный прототип кроссовера Hyundai Kona в более производительной N-версии. Видео с испытаний размещено на канале Auto Addiction в YouTube.

Под капотом тестового экземпляра размещён двухлитровый четырехцилиндровый мотор Hyundai с турбированным наддувом. Этот же агрегат установлен в моделях Veloster N и i30 N. Мощность движка составляет порядка 275 «лошадей». Силовой агрегат работает с 8-скоростным «автоматом» с двойным сцеплением либо с 6-скоростной «механикой». Привод у авто 4×4.

Судя по видео, клиренс кроссовера ниже, чем у обычной версии Kona. Подвеска, вероятно, была модернизирована, чтобы улучшить управляемость автомобиля при крене кузова на крутых поворотах.

На видео у тестируемого автомобиля можно разглядеть отверстия воздухозаборников в переднем бампере, колёсные диски с U-образными спицами, большой спойлер на крыше и красные тормозные колодки.

Премьера новинки состоится до конца текущего года.

Напомним, в апреле 2020 года реализация новых машин южнокорейской компании Hyundai на мировом автомобильном рынке упала на 57% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

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