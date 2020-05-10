Москва, , 10:57 — REGNUM Явления, подобные тому, которое произошло в космосе 8 мая, случаются редко. Об этом заявил Герой России, космонавт Александр Лазуткин, комментируя взрыв топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ».

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По его словам, это могло произойти из-за близости к атмосфере Земли.

«Он что-то вывел на орбиту и постепенно начинает опускаться, входит в атмосферу и разрушается, — пояснил в беседе с URA.RU Лазуткин. — Если блок взорвался, значит, он был близок к входу в атмосферу».

При этом космонавт подчеркнул, что объект не представляет опасности ни для людей на Земле, ни на Международной космической станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США зафиксировала на орбите взрыв топливного бака от российского разгонного блока «Фрегат-СБ». Инцидент произошёл 8 мая. Объект распался на 65 частей. Известно, что разгонный блок был использован в июле 2011 года для доставки на орбиту обсерватории «Спектр-Р».

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