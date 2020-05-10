Лондон, , 10:28 — REGNUM Правительство Великобритании запустило приложение для контроля распространения коронавирусной инфекции в тестовом режиме на острове Уайт, заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс. Об этом сообщает Reuters.

Мобильное приложение для отслеживания контактов выявленных носителей коронавирусной инфекции разработано специальным подразделением национальной службы здравоохранения Великобритании. При установке на смартфоны эта программа с помощью связи Bluetooth отслеживает все контакты пользователей с другими владельцами устройств с установленным приложением.

Шэппс заявил, что приложение запущено в тестовом режиме на острове Уайт с населением около 140 тысяч человек. Министр отметил, что испытания проходят успешно. Он добавил, что правительство надеется развернуть приложение на всей территории Великобритании к концу мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в правительстве Японии заявили, что аналогичное приложение для контроля распространения коронавирусной инфекции будет готово к концу месяца.