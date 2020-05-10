Сеул, , 10:23 — REGNUM Корейский автопроизводитель Kia подтвердил информацию о том, что дебют полностью электрического кроссовера состоится в 2021 году. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба автокомпании.

В создании электрокроссовера принимает участие компания Rimac. Автомобиль будет создан на основе концепт-кара Imagine, премьера которого состоялась на автомобильном салоне в Женеве в прошлом году. В качестве «тележки» инженеры компании выбрали платформу E-GMP, которая создана специально для электрокаров.

Запас хода на полной зарядке составит около 450 км. При этом в режиме быстрой зарядки восстановление энергии авто займёт всего 20 минут. Такая скорость зарядки стала возможна благодаря специальной конструкции платформы, позволяющей заряжаться от блока мощностью 350 кВт.

Напомним, компания KIA планирует оснастить кроссоверы Sorento четвертого поколения современной системой мониторинга слепых зон, которая позволяет следить водителю за слепыми зонами не отвлекаясь от дороги. Система состоит из двух широкоугольных камер, которые установлены в зеркала заднего вида. С них изображение невидимых для водителя областей выводится на цифровую «приборку».

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