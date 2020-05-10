Нюрбург, Германия, , 09:45 — REGNUM Корейская автокомпания Genesis начала скоростные испытания своего кроссовера GV70 на трассе Нюрбургринг. Снимки с тестов размещены на сайте Motor1.

По словам журналистов издания, модель получила такой тихий мотор, что его заглушали звуки шин. В автокомпании пока не раскрывают линейку двигателей, но по неподтвержденной информации авто получит две бензиновые версии и один дизельный агрегат.

При этом, с большой долей вероятности можно утверждать, что одним из агрегатов новинки будет «движок» Theta3 рабочим объемом 2,5 литра, который будут использовать в модели Hyundai Tucson следующего поколения. Это следует из того, что оба кроссовера имеют общую «тележку».

Что же касается дизайна, то он имеет черты современных автомобилей Genesis. Так, модель GV70 выделяется решёткой радиатора и фарами в стиле кроссовера GV80, а корма выполнена в стиле Porsche 928. Ожидается, что автомобиль будет снабжён активной подвеской.

Ранее стало известно, что главный дизайнер южнокорейских автокомпаний Hyundai, Kia и Genesis Люк Донкервольке решил покинуть свой пост.

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