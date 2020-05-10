Токио, , 06:34 — REGNUM Власти Японии намерены к 13 мая одобрить использование нового экспресс-теста, который способен за 15 минут проверить пациента на наличие коронавируса SARS-CoV-2, сообщает газета Sankei.

Новую систему тестирования разработала японская компания Fujirebio. Она позволяет выявить антигены коронавируса нового типа. Однако тест-системы уступают в точности ПЦР-тестам, поэтому власти предполагают, что их будут использовать совместно для максимально эффективного выявления SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, к 9 мая в японском Токио стали ежедневно выявлять все меньше случаев заражения коронавирусом нового типа. Только за 8 мая в столице Японии выявили 36 новых случаев заражения.

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