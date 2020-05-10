Вашингтон, , 01:35 — REGNUM Военно-воздушные силы США заявляют, что они зафиксировали взрыв части российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите. Об этом командование ВВС США сообщило на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Речь идет о сбрасываемом блоке топливных баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Этот разгонный блок использовался для запуска на орбиту обсерватории «Спектр-Р» в июле 2011 года.

По данным ВВС США взрыв произошел на околоземной орбите 8 мая между 7:02 и 8:51 по московскому времени. В результате взрыва образовалось 65 обломков.