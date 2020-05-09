Казань, , 16:25 — REGNUM Сегодня, 9 мая, в честь Дня Победы, над акваторией реки Казанки совершил полёт бомбардировщик ТУ-160 «Белый лебедь». Об этом сообщили в мэрии Казани.

Пресс-служба мэрии Казани

Воздушное судно носит имя легендарного военачальника, маршала авиации, Героя Советского Союза Владимира Судеца.

Ту-160 «Белый лебедь» прошел глубокую модернизацию на Казанском авиационном заводе. Регулярно принимает участие в парадах в Москве. Это самый мощный, крупный и скоростной бомбардировщик в истории военной авиации, на «Белом лебеде» установлено 46 мировых рекордов.

Пресс-служба мэрии Казани

Кроме того, над Казанью с флагами России, Татарии и Знаменем Победы пролетело звено вертолетов легендарной линейки Ми-8. За 50 минут машины пронеслись над всеми районами города, вертолетами управляли экипажи летно-испытательного комплекса Казанского вертолетного завода, авиационной базы МЧС по республике, Авиационного отряда спецназначения Росгвардии региона.

Сегодня, 9 мая, в честь Дня Победы, над акваторией реки Казанки совершил полёт бомбардировщик ТУ-160 «Белый лебедь»

Вертолеты МИ-8 предназначены для выполнения полетов с грузом на внешней подвеске. Причём данный полёт достаточно сложный, поскольку необходимо соблюдать дистанцию, определённую высоту и скорость.

Пресс-служба мэрии Казани

Во главе группы следовал Военно-транспортный вертолет Ми-17В-5. Он оснащен современным бортовым комплексом радиоэлектронного оборудования, новейшими навигационным и пилотажным комплексами. Характеристики вертолета позволяют его использовать круглосуточно, автоматически заходить на посадку и выполнять поисково-спасательные работы.

Вертолеты, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 млн часов по всему миру. За всю историю существования завода около 12 тыс. вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17 поставлены в 92 страны мира.

Пресс-служба мэрии Казани

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Татарии Рустам Минниханов поздравил всех жителей республики с Днем Победы, пожевал мира, счастья, здоровья и благополучия.