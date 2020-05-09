Сеул, , 15:05 — REGNUM Корейский автопроизводитель KIA оснастит кроссовер Sorento четвертого поколения суперсовременной системой мониторинга слепых зон. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Теперь следить за слепыми зонами водитель сможет не отвлекаясь от дороги. Это станет возможно благодаря использованию двух широкоугольных камер, которые установлены в зеркала заднего обзора. Изображение с них выводится на цифровую «приборку» размером 12,3 дюйма разрешением 1920×720 пикселей. Таким образом, водитель не отвлекаться от дороги.

Стоит отметить, что при включении поворотника и наличия машин в мертвой зоне, на приборной панели появляется видеоизображение, призванное помочь водителю избежать столкновение.

Кроме мониторинга слепых зон, в систему Blind-Spot View Monitor войдут датчики парковки и новейшая аудиосистема.

Напомним, в апреле текущего года компания Kia продала на мировом авторынке 134 216 автомобилей, что на 41% меньше, чем в апреле прошлого года.

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