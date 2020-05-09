Рим, , 14:24 — REGNUM Итальянский производитель автомобилей премиум-класса Alfa Romeo продемонстрировала рестайлинговые версии седана Giulia Quadrifoglio и кроссовера Stelvio Quadrifoglio. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новинка будет конкурировать с BMW M3. Первые экземпляры итальянских авто будут проданы в конце текущего года в Великобритании по цене от 65 тыс. фунтов стерлингов (около 5,9 млн рублей).

Сзади обновлённый седан Giulia Quadrifoglio получил модернизированные светодиодные фонари с дымчатыми линзами, а спереди — новую карбоновую решётку радиатора. Кроме того, за доплату можно приобрести авто с крышками зеркал и задним спойлером.

Внутри автомобиля имеется новое рулевое колесо, обтянутое кожей, обитый кожей селектор трансмиссии и новейшая информационно-развлекательная система с экраном размером 8,8 дюйма.

Под капотом Giulia Quadrifoglio работает полностью алюминиевый бензиновый мотор V6 с двойным турбированным наддувом производительностью 503 л. с. и рабочим объемом 2,9 л (600 Нм крутящего момента).

Напомним, в Соединённых Штатах 11 мальчиков названы Альфа в честь итальянского бренда Alfa Romeo.

Читайте также: В Германии модели Lada покупают чаще, чем Alfa Romeo