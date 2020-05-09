Токио, , 14:05 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda запатентовал наименование ZR-V для своего самого маленького кроссовера. Соответствующие документы размещены во Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Первые мини-кроссоверы Honda появятся в Австралии, а потом авто появится и в других странах.

Ожидается, что наибольшим спросом компактная модель Honda ZR-V будет пользоваться в Индии, где машины длиной менее четырёх метров попадают под особую льготную статью налогообложения. Тем не менее и в Европе субкомпакты также становятся популярными.

Таким образом, мы видим, что курс мировых автомобильных брендов всё больше поворачивает в сторону сегмента субкомпактных машин — немецкая марка Volkswagen готовит к премьере Nivus, японская компания Toyota выпустила маленький Yaris Cross, а Ford — стильную модель Puma — примеров достаточно.

Напомним, по данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), в апреле 2020 года на японском авторынке было куплено 172 138 новых автомобилей с мотором объемом до 660 куб. см. Это на 25,5% меньше, чем год назад.

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