Москва, , 13:12 — REGNUM Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

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Уточняется, что погружение состоялось вечером 8 мая, в кануне Дня Победы. Датчики подводного аппарата зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров.

«Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана», — отметили в ФПИ.

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Добавим, что аппарат доставил на дно впадины вымпел с символикой 75-летия Победы.

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