Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Американская компания Tesla отложит выпуск на авторынок Roadster. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на главу компании Илона Маска.

Пока выпуск модели отложен на неопределенный срок, поскольку, по словам Маска, компания в ближайшее время сосредоточится на выпуске Model Y, а также на строительстве немецкого автозавода.

«Родстер — это что-то вроде десерта. Пока же нам нужно купить мясо, картошку, зелень и все такое», — заявил глава Tesla.

Маск добавил, что Tesla Roadster будет выпущен после премьеры пикапа Cybertruck.

Напомним, реализация Tesla Roadster должна была начаться в 2021 году. Прототип модели появился осенью 2017 года. Благодаря трем электродвигателям Roadster стал самой быстрой моделью марки — за 1,9 с он разгоняется до 96 км/ч.

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