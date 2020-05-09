Париж, , 10:28 — REGNUM Французский автопроизводитель Citroen может представить новый седан Citroen в конце июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Данный автомобиль будет относиться к седанам C класса. Ожидается, что новинка получит электрическую составляющую силового агрегата. Вероятно, данное авто станет частью стратегии по электрификации машин бренда.

Что же касается полностью электрической версии данной модели, то её появления ждать скорее всего не стоит, а вот модификацию с гибридным двигателем мы увидим точно.

Во французской компании давно думают над модернизацией большого седана C5. Недавно на тестах журналисты заметили прототип модели. Автомобиль был больше похож на преемника C4, но с совершенно другим экстерьером. Из особенностей будущей новинки стоит отметить наклонную линию крыши и высокий клиренс.

Технических характеристик нового седана автокомпания пока не раскрывает.

Ранее стало известно, что французский Citroen завершает разработку нового кросс-седана C3L с удлиненным кузовом. Новинка предназначена для китайского авторынка.

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