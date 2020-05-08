Берлин, , 10:02 — REGNUM Многие автопроизводители уверены, что будущее за маленькими, недорогими электромобилями. Они уже начали работать над созданием таких моделей. Об этом пишет издание Challenges.

В переводе с немецкого Volkswagen означает «народный автомобиль». В последнее время компания задумалась над созданием «народного электромобиля», который будет стоить менее чем 20 000 евро. Выпуск недорогих моделей имеет важное значение для распространения транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

Первоначально в Volkswagen планировали создать недорогие электрокары под маркой Seat с локализацией в Китае, чтобы сразу получить выход на китайский авторынок. Однако Китай сократил государственную помощь по поддержке автопроизводителей. И с учетом нынешнего кризиса в Seat отказались выходить на китайский рынок.

По некоторым данным, немецкий автопроизводитель собирается теперь выпускать бюджетные версии электрокаров под маркой Volkswagen. Компании Citroën и Dacia также планируют выпустить недорогие модели электрокаров.

Напомним, по версии портала auto.24, самой бюджетной моделью электромобиля, который продается на европейском авторынке, является Renault Zoe. Его стоимость начинается от 23 900 евро.

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