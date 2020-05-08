Рим, , 09:23 — REGNUM Итальянская компания Lamborghini для дебюта новой модели Huracan Evo RWD Spyder будет использовать дополненную реальность (AR). Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Проводить премьеру новинки в таком необычном формате руководство компании вынудила пандемия нового коронавируса. Чтобы посмотреть онлайн-премьеру, поклонникам марки необходимо будет использовать специальное приложение Unica, которое будет работать только на устройствах Apple. Приложение создано специально для ознакомления пользователей с авто в 3D-пространстве.

«Зритель сможет вращать модель, увеличивать ее размеры, в том числе в масштабе 1:1, внимательно рассматривая как его внешние, так и внутренние детали и фотографируя новый автомобиль с высоким уровнем реалистичности», — говорится в сообщении компании.

Ранее японское тюнинг-ателье Liberty Walk представило рестайлинговую версию Lamborghini Aventador коричневого цвета с бронзовыми колёсными дисками и карбон-керамическими тормозными колодками.

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