Москва, , 06:55 — REGNUM Корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» ориентировочно будет принят на вооружение в 2022 году, сообщил 8 мая заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью журналу «Национальная оборона».

По его словам, новым ракетным комплексом вооружат атомные подводные лодки проектов 885, 885М, 949АМ, надводные корабли проектов 22 350, 23 560, а также им будет перевооружён крейсер проекта 11 442 «Адмирал Нахимов».

«Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса — 2021−2022 годы», — сказал Криворучко.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что испытания «Циркона» начались в декабре 2019 года и проводились с борта фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков».

«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, она будет иметь скорость 9 Махов, что в девять превышает звука, дальность полёта составит более тысячи километров.

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