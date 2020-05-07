Токио, , 15:47 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представит серийную версию Toyota TJ Cruiser в 2022 году. Об этом сообщает агентство IndianAutosblog.

Новинка по своей сути является гибридом минивэна и вседорожника, который расположится в модельном ряду бренда ниже кроссовера RAV4. Отмечается, что главным конкурентом Toyota TJ Cruiser станет Jeep Compass.

Ожидается, что серийная модификация авто будет выделяться угловатым дизайном с большим количеством прямых линий, большими колёсными арками и габаритным защитным обвесом из неокрашенного пластика.

Собрана модель будет на компактной платформе GA-C. Длина серийной модели составит 4410 мм.

В гамме моторов появятся бензиновый агрегат и гибридная силовая установка.

Ранее компания Toyota представила кроссовер Urban Cruiser последнего поколения с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 150 «лошадей», работающим в паре с 48-вольтовым стартер-генератором и передним приводом.

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