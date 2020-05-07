Нюрбург, Германия, , 12:54 — REGNUM В Германии на гоночной трассе Нюрбургринг испытывают более производительную версию хэтчбека Hyundai i20 N. Видео с тестов размещено на канале statesidesupercars в YouTube.

По имеющейся информации, под капотом «заряженной» версии модели будет функционировать 1,6-литровый бензиновый мотор с турбированным наддувом максимальной мощностью 201 л. с. (265 Нм). При этом дореформенная версия хэтчбека i20 имеет всего 118 «лошадей».

Работает высокопроизводительный агрегат Hyundai i20 N с 6-скоростной «механикой» или 6-позиционным «автоматом» с двойным сцеплением. Ожидается, что привод у автомобиля будет только передним.

Напомним, дилеры компании Hyundai на мировом авторынке в апреле 2020 года продали 159 079 автомобилей, что на 57% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Читайте также: Hyundai представила в Южной Корее обновленный внедорожник Palisade