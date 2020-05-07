Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Сразу 200 тракторов алого цвета и с советской символикой сошли с конвейера в Петербурге ко Дню Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 мая в пресс-службе группы компаний «Кировский завод».

Алый «Кировец» Кировский завод

Лимитированную серию тракторов «Кировец» с праздничной символикой на корпусе выпустил Петербургский тракторный завод, входящий в холдинг «Кировский завод».

На сетке капота сельскохозяйственных тракторов К-7М и К-525 образца 2020 года изображена эмблема «Серп и молот», которая в СССР обозначала единство рабочих и крестьян. В левом нижнем углу сетки капота и на боковом стекле кабины — юбилейный знак «75 лет Победы», а на крыше — логотип «Кировец» на фоне гвардейской ленты.

С правой стороны на капоте видны два ордена: Красного Знамени и Отечественной войны. Оба они значатся в числе семи наград, которыми в советское время был отмечен Кировский завод.

Кроме того, на входной двери каждой машины разместят табличку «Землякам Героя Советского Союза — от ленинградцев». Трактора направят в регионы, так что на табличке укажут имя героя, родившегося в этих краях, с описанием его подвига.

«Эта акция — призыв помнить и чтить подвиг каждого советского человека и нашей общей родины в борьбе за свободу. Это и дань уважения рабочим, инженерам, специалистам завода, которые в тяжелых условиях давали фронту оружие Победы. Мы, их потомки, сегодня работаем на совесть, рука об руку с крестьянами нашей необъятной страны сеем хлеб и кормим свое Отечество», — заявил директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков.

Весной 2020 года «Кировцы» с победной символикой выйдут на работу в поля.