Киев, , 10:51 — REGNUM Во втором квартале 2020 года на Украине планируется проведение завершающего этапа испытаний ракетной системы «Ольха-М». Об этом сообщили 7 мая в пресс-службе украинского оборонного концерна «Укроборонпром».

"После проведения указанных испытаний министерство обороны Украины должно в кратчайшие сроки поставить изделия «Ольха-М» на вооружение ВСУ. Прогнозируется, что с 2021 года начнётся её серийное производство», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что министерство обороны Украины выделило деньги на проведение испытаний, а также для расчёта с создателями «Ольхи» — конструкторским бюро «Луч» и предприятиями-смежниками.

Напомним, «Ольха-М» представляет собой высокоточный реактивный боеприпас калибра 300 мм с максимальной дальностью полёта более 100 км.

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