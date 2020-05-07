Москва, , 10:25 — REGNUM Роскосмос намерен создать новейший спутник, который будет способен покинуть пределы магнитосферы Земли. Об этом заявил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Для предстоящих лунных миссий и полётов в дальний космос в планах госкорпорации «Роскосмос» создание космического аппарата, способного летать за пределы магнитосферы Земли», — сказал он в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Баранов сообщил, что РКЦ «Прогресс» готов разработать эскизный проект ракеты с возвращаемой ступенью.

Работа над ракетой на метановом двигателе и многоразовой ступенью ведется с 2015 года. Совершенствование такой ракеты решается за счет оптимального распределения силовых элементов в ступени, уточнил он.

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