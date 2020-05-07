Чанша, Китай, , 02:23 — REGNUM В столице провинции Хунань городе Чанша в центральной части Китая была открыта «умная» автобусная линия, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Линия номер 315 длиной 15 км будет обеспечиваться движением 10 автобусов между 28 остановками через 24 перекрестка на всем протяжении пути, сообщил старший директор Института умного вождения Чанша Сюй Ху, который руководит проектом «умных автобусов».

При помощи технологии координации транспортных средств и дороги, инженеры создали систему, которая может в реальном времени с филигранной точностью определять положение автобусов на линии 315. В то числе, замерять скорость движение, число пассажиров, а также приближение к перекрестку.

По словам Сюя, система может взаимодействовать с системой управления светофорами и продлевать действие того или иного сигнала благодаря многомерному механизму, который призван обеспечить приоритет для движения автобуса.