Пекин, , 15:09 — REGNUM Вопросом о причинах приобретения Китаем российских истребителей Су-35 заинтересовались эксперты американского издания Military Watch, при том что Китай разработал собственный истребитель пятого поколения Chengdu J-20 и принял его на вооружение в 2017 году. Об этом пишет «Российская газета».

Российский истребитель Су-35 относится к поколению 4++. По мнению американских экспертов, этот самолёт дешевле эксплуатировать, и он может нести более высокую полезную нагрузку по вооружению по сравнению с китайским истребителем пятого поколения Chengdu J-20. Кроме того, Су-35 — это сверхманёвренная боевая машина: данная характеристика обеспечивается наличием у него двигателей с управляемым вектором тяги.

Таким образом, издание Military Watch приходит к выводу, что воздушный флот Народно-освободительной армии Китая является более универсальным по сравнению с ВВС США, которые наталкиваются на различные ограничения из-за эксплуатации стелс-самолётов пятого поколения. Немалую роль здесь играет и очень высокая стоимость технического обслуживания американских самолётов пятого поколения и высокая стоимость их полётного часа.

Кстати, с 2019 года ВВС США возобновили закупки истребителей поколения 4++. Надо отметить, что всё-таки проблема не в поколении, к которому принадлежит истребитель, а в качестве боевой машины.

Согласно очередному годовому отчёту Роберта Белера, директора департамента эксплуатационных испытаний и оценки министерства обороны США, по программе истребителя пятого поколения F-35, данная боевая машина по состоянию на ноябрь 2019 года имела 873 недостатка. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.