Лондон, , 12:13 — REGNUM По состоянию на 2020 год доля электронных систем, устанавливаемых на авто, составляет в среднем порядка 40% от цены транспортного средства. Об этом говорится в исследовании британской компании Deloitte.

Стоит отметить, что еще 16 лет назад только четверть производимых в мире машин оснащалась подушками безопасности. Еще половина от всех автомобилей имела электропривод.

В 2004 году менее 20% автомобилей получали в качестве оснащения систему курсовой устойчивости (ESC), датчики давления в шинах, задние парктроники, боковые подушки безопасности, а также систему мониторинга «мертвых» зон. А в 2017 году уже 80% авто получают данные опции.

Таким образом, доля электроники в цене новых машин выросла с 18% в 2000 году до 40% в текущем году. Автоэксперты уверены, что к 2030 году этот показатель вырастет еще на 5−10%.

Ранее глава общественного движения «Автомобильный союз» Сергей Канаев заявил, что основной недостаток современных внедорожников — это обилие разнообразной электроники.

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