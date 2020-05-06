Нью-Дели, 6 мая 2020, 10:29 — REGNUM В сети появились снимки внедорожника Jimny с пятью дверьми. Изображения новинки размещены на сайте издания IndianAutosBlog.
Данное исполнение вседорожника будет продаваться исключительно на индийском автомобильном рынке.
Модель будет оснащена увеличенной колёсной базой, дверьми для задних пассажиров и другой линией остекления.
Сборка пятидверки будет производиться на заводе Maruti Suzuki в Индии. На этом же предприятии будет осуществляться и производство классической трехдверной версии. По мнению менеджеров компании, высокая локализация производства значительно снизит цену автомобиля, а это, в свою очередь, должно положительно сказаться на продажах авто.
Линейка моторов нового авто не раскрывается, но известно, что оно будет оснащено системой полного привода уже в базовой версии.
Напомним, в марте текущего года продажи Suzuki в РФ составили 787 единиц, что на 27% больше результата прошлого года.
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