Купертино, США, , 09:10 — REGNUM Всемирная конференция для разработчиков (WWDC) компании Apple в онлайн-формате пройдет 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.

«WWDC пройдет с 22 июня в виртуальном формате бесплатно для всех разработчиков, которые скачают приложение Apple Developer и зайдут на соответствующий веб-сайт», — сообщается в объявлении.

В ходе конференции компания собирается ознакомить сообщество разработчиков, которых насчитывается более 23 млн по всему миру, с обновлениями операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS.

WWDC традиционно проходит в начале июня в Калифорнии. Но в нынешнем году из-за вспышки коронавируса конференция переведена в онлайн-формат. В этом году WWDC состоится уже в 31 раз.