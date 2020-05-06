Хайкоу, Китай, , 07:18 — REGNUM Новая тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5В» успешно стартовала с космодрома «Вэньчан» в южной провинции Хайнань, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Новейшая ракета-носитель, предназначенная для пилотируемой космической программы, успешно выполнила свой первый полет, стартовав с космодрома «Вэньчан» в 18:00 по Пекину, сообщили в Китайском агентстве пилотируемых космических полетов (CMSA).

Примерно спустя 488 секунд полета экспериментального пилотируемого комического корабля без экипажа возвратная грузовая капсула отделилась от ракеты и вышла на запланированную орбиту.

В Китае отмечают, что успешный запуск стал третьим этапом к осуществлению пилотируемой космической программы Китая, которая направлена на строительство космической станции. Ракета «Чанчжэн-5В» была специально разработана для этой программы и может использоваться для запуска модулей космической станции.