Пекин, , 20:17 — REGNUM О завершении в 2022 году строительства китайской космической орбитальной станции сообщил 5 мая журналистам помощник главы управления программы космических пилотируемых полётов Китая Цзи Цимин.

Он уточнил, что завершению будет предшествовать 12 миссий. По его словам, Китай планирует вывести на орбиту базовый модуль космической станции и два экспериментальных модуля «Вэньтянь» и «Мэньтянь» — основу для орбитальной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5B» была выведена на орбиту 5 мая. Эта ракета будет задействована для запусков пилотируемых кораблей и для вывода на орбиту модулей вышеупомянутой космической станции Китая.

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