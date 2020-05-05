Пекин, , 16:23 — REGNUM Китайская робототехническая компания Unitree начала производить собакоподобных роботов, похожих на роботов Spot от компании Boston Dynamic. Об этом сообщает портал Business Insider.

Отмечается, что китайский робот меньше американского аналога, имеет размеры 30 сантиметров в ширину и 60 сантиметров в длину. На четырёх ногах он передвигается со скоростью 3 метра в секунду (11 километров в час), весит 12 килограмм и может переносить до 5 килограмм груза.

Робот также оснащён интеллектуальной камерой, с которой может передавать изображение в реальном времени. Одной зарядки робота хватает на 2 часа работы. Робот-собака может ходить, бегать, прыгать и делать сальто.

Ожидается, что устройство будет стоить меньше $10 тыс.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в больницах американского города Бостон штата Массачусетс врачи при контактах с больными новой коронавирусной инфекцией используют роботов Spot компании Boston Dynamics.

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