Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией спутников Starlink компании SpaceX назначен на 18 мая. Об этом сообщает Spaceflight Now.

Первоначально пуск со стартового комплекса на мысе Канаверал в штате Флорида планировался на 7 мая. Причины переноса запуска не называются.

В ходе предстоящего запуска ракета-носитель Faclon 9 выведет на околоземную орбиту восьмой пакет из 60 спутников Starlink. Компания SpaceX формирует эту группировку околоземных спутников для предоставления широкополосного доступа к сети интернет на коммерческой основе.

Ранее операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл отмечала, что в первой половине 2020 года компания рассчитывает провести от шести до восьми запусков пакетов спутников Starlink. После этого SpaceX сможет заключать первые контракты по предоставлению связи на территории США и Канады.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле основатель SpaceX Илон Маск заявил, что испытания системы спутникового интернета Starlink начнутся через три месяца.

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