Берлин, , 15:23 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz создал новую бензиновую базовую вариацию кроссовера GLB. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Новое авто с трехрядным салоном стало шестой вариацией кроссовера GLB. Его стоимость на европейском рынке варьируется от 900 до 1200 евро.

Под капотом новинки установлен 136-сильный бензиновый турбированный мотор на 1,3 литра, который сочетается с передним приводом. Агрегат сочетается с 7-скоростным «роботом» с двойным сцеплением, который обеспечивает разгон модели до 100 км/ч за 9,9 секунды.

Таким образом, бензиновая турбированная «четверка» предусмотрена не только для версии GLB 200, но для новой базовой модификации GLB 180.

Напомним, базовая комплектация переднеприводного GLB 200 для авторынка РФ имеет двигатель на 1,3 литра, форсированный до 163 «лошадей».

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