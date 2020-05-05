Пекин, , 13:55 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» успешно стартовала с космодрома «Вэньчан» на юге Китая 5 мая. Запуск транслировался в эфире Центрального телевидения Китая.

Ракета-носитель стартовала в 13:00 мск, примерно через три минуты отделились первые ступени ракеты-носителя, а через восемь минут произошло отделение прототипа пилотируемого корабля.

Этот испытательный запуск стал первым для ракеты-носителя в этой модификации. Впоследствии в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации планируют использовать ракеты-носители «Чанчжэн-5B» для запусков разрабатываемых пилотируемых кораблей и вывода на орбиту модулей национальной космической станции.

«Чанчжэн-5B» является модификацией самой тяжёлой ракеты-носителя китайского производства «Чанчжэн-5». Эта ракета-носитель будет использоваться при запуске китайской автоматической межпланетной миссии к Марсу летом 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Китае завершили испытания зонда исследовательской миссии к Марсу.

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