Сеул, , 12:36 — REGNUM Компания Hyundai установила на обновлённую флагманскую модель Tucson виртуальную «приборку» с экраном на 10,25 дюйма. Об этом сообщает портал TheKoreanCarBlog.

В салоне новинки размещена передняя панель необычной архитектуры. Конфигурация блока информационно-развлекательной системы и блока климат-контроля сильно отличается от других авто Kia и Hyundai.

На большинстве моделей Hyundai приборная панель и дисплей мультимедийного комплекса расположены на одном уровне. При этом климатический контроль регулируется с помощью шайбы. На обновлённом же кроссе сенсорный дисплей мультимедиа системы установлен ниже «приборки» в общем кластере с сенсорным блоком климатической установки.

Отдельно стоит отметить, что между передней панелью и центральным тоннелем имеется ниша для беспроводной зарядки смартфонов, USB-разъём и розетка на 12V, а вместо традиционного селектора трансмиссии установлен пульт с кнопками.

Ранее стало известно, что главный дизайнер южнокорейских компаний Hyundai, Kia и Genesis Люк Донкервольке покинул свой пост. Отмечается, что дизайнер принял решение прекратить работу в автокомпаниях по личным причинам.

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