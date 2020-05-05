Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Американская компания Nvidia приобрела разработчика сетевого программного обеспечения Cumulus Networks, сообщается в блоге Nvidia.

В Nvidia отмечают, что приобретение Cumulus Networks позволит компании существенно расширить возможности в сфере сетевого программного обеспечения. Условия сделки не раскрываются.

Базирующаяся в Маунтин-Вью компания Cumulus Networks занимается разработкой операционных систем на базе Linux для сетевых коммутаторов, которые используются в больших центрах обработки данных. Nvidia и Cumulus Networks сотрудничали и до поглощения. В частности, Cumulus Linux используется в коммутаторах NVIDIA Mellanox Spectrum.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в компании Nvidia рассказали, что пробную версию облачного игрового сервиса GeForce Now загрузили более 1 млн игроков.