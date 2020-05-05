Сеул, , 11:30 — REGNUM Автопроизводитель KIA раскрыл данные о моторной гамме новой модификации бизнес-седана KIA Optima с увеличенной колесной базой. Об этом сообщает пресс-служба корейской компании.

Новинка будет продаваться исключительно на авторынке Китая, где автомобили с увеличенной колесной базой имеют большую популярностью. Общая длина кузова нового Optima составляет 4 980 мм, что на 50 мм больше базовой версии модели, а размер колесной базы равен 2900 мм (+50 мм).

Стоит отметить, что серьезных отличий в экстерьере новой модели от стандартной версии нет. Автопроизводители лишь поменяли передний бампер и изменили форму заднего стекла.

Линейка агрегатов состоит из двух новых современных моторов. Мощность первого турбодвигателя равна 170 л. с., а его рабочий объём равен 1,5 л. Этот агрегат сочетается с 7-скоростным «роботом». Производительность второго двухлитрового турбомотора равна 240 «лошадям». Он работает с 8-скоростным «автоматом».

Напомним, 4 мая в США запущено производство KIA Motors в штате Джорджия, прерванное 30 марта.

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