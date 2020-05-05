Париж, , 11:13 — REGNUM Правительство Франции рассчитывает развернуть мобильное приложение для контроля распространения коронавирусной инфекции до 2 июня, заявил государственный секретарь по вопросам цифровой экономики Франции Седрик О. Об этом сообщает Reuters.

Представитель правительства отметил, что работы по запуску приложения StopCOVID ведутся в соответствии с дорожной картой. Ожидается, что тестирование приложения будет начато в неделю с 11 по 17 мая.

«Мы надеемся получить что-то к 2 июня», — подчеркнул Седрик О.

Мобильное приложение StopCOVID будет отслеживать контакты пользователей смартфонов с помощью Bluetooth-соединения. Использование этого приложения поможет предупредить контактировавших с пациентом людей в случае выявления у него коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проведённый в апреле компанией Ifop опрос показал, что 53% жителей Франции выступили против обязательной установки приложения StopCovid. Добровольно установить данное приложение готовы 46% опрошенных.

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