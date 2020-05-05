Манила, , 10:03 — REGNUM Журналист BBC News Джефф Уайт сумел разыскать создателя вируса ILOVEYOU, который в 2000 году атаковал миллионы ПК под управлением ОС Windows. Об этом 5 мая сообщил журнал PC Gamer.

Он сообщил, что нашел виновника в Маниле (Филиппины), в одной из мастерских, специализирующихся на ремонте мобильных телефонов. Мужчину зовут Онел де Гусман и сейчас ему 44 года. Он утверждает, что изначально вовсе не планировал наносить ущерб на миллиарды долларов, а хотел лишь получить доступ в интернет, нацелившись на пользователей в своём районе.

Программист рассказал, что создал ILOVEYOU на базе своей предыдущей разработки, но добавил в него возможность рассылать себя контактам пользователя Outlook. Его адвокат заявил, что подзащитный даже не подозревал о последствиях своих действий.

Мужчина признался, что первоначально он отправил вирус какому-то из жителей Сингапура, а затем пошёл выпить с другом. Он понял, что запустил глобальный хаос после того, как услышал от матери о неком хакере, которого ищет полиция Манилы.

Напомним, по некоторым оценкам ILOVEYOU нанёс ущерб примерно на $10 млрд, при этом он нанёс серьёзный удар по экономике. Этот вирус был занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый разрушительный компьютерный вирус в мире.

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