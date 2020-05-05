Лондон, , 09:35 — REGNUM Американская компания Amazon начала комплексное изучение активов объявившей о банкротстве британской OneWeb. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в Amazon выразили заинтересованность в приобретении распродающихся активов OneWeb 4 мая. Ранее изучением активов обанкротившейся британской компании также занялись представители французского оператора спутниковой связи Eutelsat и американской компании SpaceX.

Разработчик проекта спутникового интернета компания OneWeb объявила о банкротстве и последующей продаже бизнеса 27 марта. К этому времени на околоземную орбиту было выведено 74 спутника OneWeb.

Планировалось, что общее количество аппаратов в составе группировки составит около 600. Оператором запусков выступала французская компания Arianespace, большая часть из пусков должна была проводиться с использованием российских ракет-носителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор АО «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов заявил, что российские компании уже получили подавляющую часть средств в рамках контракта с OneWeb.

Читайте ранее в этом сюжете: В Главкосмосе рассказали о последствиях банкротства OneWeb