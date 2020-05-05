Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Американская компания Apple представила обновлённую версию ноутбука MacBook Pro. Об этом сообщается на сайте компании.

Новая 13-дюймовая модель MacBook Pro доступна в нескольких комплектациях. В базовой конфигурации ноутбук оснащён процессором Intel Core i5 с частотой 1,4 ГГц, в максимальной комплектации — процессором Core i5 десятого поколения с частотой 2,0 ГГц. Также доступна поддержка до 32 ГБ ОЗУ и до 4 ТБ накопителя SSD.

Ещё одним заметным изменением стала переработка механизма клавиатуры. Из-за жалоб пользователей в Apple отказались от механизма «бабочка» в пользу более распространённого в промышленности механизма «ножницы».

"Это самая удобная клавиатура на ноутбуках Mac», — отмечают в Apple.

Стоимость нового MacBook Pro в на официальном сайте Apple в России составляет от 113 до 182 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Точная дата поступления в продажу не называется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Apple добавила функцию контроля состояния аккумулятора ноутбуков MacBook в новую версию операционной системы macOS. Планируется, что использование этой функции сможет продлить срок службы батареи ноутбуков.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple обновила macOS для продления срока службы ноутбуков MacBook