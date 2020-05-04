Москва, , 16:18 — REGNUM Более 460 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ получат Сухопутные войска ВС России в текущем году, сообщает 4 мая департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечено, что предприятия военно-промышленного комплекса передадут Армии России «бронетранспортеры со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А и модернизированные БТР-82АМ».

Речь идёт о колёсных бронетранспортёрах (БТР) с установлеными на корпусе боевыми модулями с автоматической 30-мм пушкой 2A72 и пулемётом ПКТМ.

Кроме того, БТР оснащены новыми комбинированными прицелами, позволяющими вести прицельный огонь в движении и в темное время суток.

«Защищенность машины повышена благодаря использованию в бронетранспортере противоосколочной защиты из многослойного синтетического материала на внутренних поверхностях корпуса. Для уменьшения негативных последствий от взрывов под колесами или корпусом полы застелены противоминным покрытием. Кроме того, сиденья экипажа и десанта выполнены на специальной подвеске, которая снижает влияние энергии взрыва», — указано в сообщении Минобороны.

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