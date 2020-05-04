Сеул, , 14:49 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung инвестировала в исследования и разработки в первом квартале 2020 года $4,37 млрд. Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на квартальный отчёт Samsung.

Отмечается, что этот показатель стал рекордным для южнокорейской компании. Предыдущий максимум квартальных затрат на исследования и разработки составлял $4,34 — такая сумма была инвестирована в последнем квартале 2018 года.

Ранее в компании заявили, что не планируют сокращать расходы на исследования и разработки из-за пандемии коронавирусной инфекции. Среди приоритетных направлений исследований в Samsung выделили разработку процессоров, QD-OLED дисплеев и светочувствительных матриц для мобильных видеокамер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года компания Samsung поставила 58,3 млн смартфонов, что является рекордным показателем по отрасли.