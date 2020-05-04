Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Американская компания SpaceX перенесла на неопределённую дату майский запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом спутников Starlink. Об этом сообщает Spaceflight Now.

Запуск со стартового комплекса на мысе Канаверал в штате Флорида был назначен на 7 мая. Планировалось, что ракета-носитель Falcon 9 выведет на околоземную орбиту восьмую партию из 60 спутников группировки Starlink. Причины переноса запуска на неопределённое время не уточняются.

Компания SpaceX формирует коммерческую группировку орбитальных спутников Starlink для предоставления широкополосного доступа к сети интернет. Первый запуск двух экспериментальных спутников был произведён в феврале 2018 года. С мая 2019 года SpaceX начала регулярные запуски ракет Falcon 9 с пакетами из 60 спутников.

В настоящее время на орбите находится 422 спутника Starlink, несколько аппаратов вышли из строя. Планируется, что общее количество малых спутников в составе группировки достигнет нескольких десятков тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в компании планируют начать закрытое тестирование спутникового интернета Starlink в августе 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск рассказал, когда начнётся тестирование системы связи Starlink